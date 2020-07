Exclusief voor abonnees KU Leuven klaar om kandidaat-vaccin te testen op mensen 10 juli 2020

Virologen van het Rega-instituut aan de KU Leuven hebben een kandidaat-coronavaccin ontwikkeld. Alle proeven op hamsters zijn succesvol afgerond en bij de dieren blijkt het alvast te beschermen tegen infectie met Covid-19. Het kandidaat-vaccin is gemaakt op basis van het bestaande vaccin tegen gele koorts. Van de meer dan 160 vaccins die in ontwikkeling zijn, is dat van de KU Leuven het enige dat die ziekte als basis gebruikt. En daar zien ze net hun sterkte in om de eindmeet te halen. De KU Leuven gaat nu een tweede fase in: testen op mensen. Al zal dat pas voor in de winter zijn. De universiteit moet eerst nog op zoek naar een externe productiepartner. (EDLL)