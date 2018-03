KU Leuven is Belgische primus op internationale ranking 01 maart 2018

De Katholieke Universiteit Leuven is dé unief van ons land. Dat blijkt uit QS World University Rankings, een lijst die universiteiten over de hele wereld rangschikt volgens hun uitmuntendheid in bepaalde vakgebieden. De KU Leuven scheert hoge toppen voor de studiegebieden theologie (8ste plaats) - niet uitzonderlijk voor een katholieke instelling - en voor tandheelkunde (9de plaats). De KU Leuven is volgens de ranking zonder discussie de 'primus inter pares', maar ook andere Belgische uniefs doen het niet slecht. Zo scoort de UGent met haar afdeling diergeneeskunde (17de plaats). Op internationaal vlak staan het Britse Oxford en Cambridge bovenaan, gevolgd door de Amerikaanse toppers Berkeley en Harvard, Stanford en Massachusetts Institute of Technology (MIT).

