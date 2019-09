Exclusief voor abonnees KU Leuven blijft beste unief van het land 12 september 2019

De KU Leuven is drie plaatsen gestegen op de 'World University Rankings', de jaarlijkse ranglijst met universiteiten van Times Higher Education. De onderwijsinstelling staat nu op de 45ste plek en blijft daarmee de hoogst geklasseerde Belgische universiteit. Ook de UGent doet het goed en klimt van de 143ste naar de 123ste plaats. De UAntwerpen, voorheen geklasseerd in de groep 201-250, duikt nu voor het eerst op in de top 200, met name op plaats 198.