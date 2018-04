KTT toont zich grootste slokop in Ruddervoorde 23 april 2018

Duatlon

BK voor de jeugd

Het Kempische Triatlonteam heeft op het BK duatlon voor jeugd in Ruddervoorde de meeste titels in de wacht gesleept. Toch lieten ook het No Limit Team (Avelgem) en ITC (Izegem) zich niet onbetuigd. Bij de jeugd C ging de titel naar Klaas Michiels (KTT) voor Ides Tanghe (TBT) en Milou Collyns (GETT). Bij de meisjes ging de driekleur naar Laura Maes (KTT) voor Lotte Minnebo (TBT) en Lise Deleersnyder (NLT). Bij de jeugd B was weinig verrassend ITC'er Alec Segaert de beste van het pak. Raf De Dobbelaere (SMO) en Balte Thijs (SPO) mochten mee op het podium. Rune Vansteenkiste won bij de meisjes voor Nele Dequae (NLT) en Hannah Chauveid (TRIGT).

