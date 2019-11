Exclusief voor abonnees KSV Temse 20 november 2019

00u00 0

- Luyckx moest de partij in Hamme na een dik uur staken door een probleempje aan de quadriceps. Het zou gaan over een overbelasting, niet over een letsel, dus de komende wedstrijd komt wellicht niet in het gedrang.

- Centrale verdediger De Pauw en aanvoerder Schurmann verlengden hun contract. (VMRD)