Exclusief voor abonnees KSV Oudenaarde 0 Anderlecht 6 01 juli 2019

00u00 0

Een jong Anderlecht liet in een bloedheet Oudenaarde bij momenten een goeie indruk. Trebel, één van de oudste paars-witten tussen de lijnen, trok het spel naar zich toe. Op de rechterflank deed testspeler Sam het goed, maar hij bleef halfweg in de kleedkamer. Aan de overzijde bracht Lutonda de Oudenaardse verdedigers vaak in de problemen. Hij schilderde een bal op het hoofd van Thelin, die de score opende. Sam verdubbelde met een plaatsbal in de verste winkelhaak, Thelin kon een aflegger van Trebel verzilveren. Invaller Timassi dreef kort na de rust het verschil op en liet Trebel de mooiste van de namiddag scoren. El Hadj legde na een misverstand in de thuisdefensie de eindstand vast. (FHN)Anderlecht: Boeckx (75' Vercauteren), Delcroix (62' Guldix), Dante (62' Masscho), Lissens, El Kababri, Kayembe (62' El Hadj), Sam (46' Timassi), Gerkens (46' Leoni), Trebel (62' Nkaka), Lutonda (75' Dailly), Thelin (46' Kalulika).

