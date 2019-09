Exclusief voor abonnees KSK Ronse - 2de amateurklasse 24 september 2019

STRAFSTE BEKERPRESTATIE

1/16de finale in 2008 (3-1 tegen Charleroi) en in 2010 (6-0 tegen Zulte Waregem)

OPVALLENDSTE FIGUUR

Patrick Decuyper

De opvallendste figuur zit op de tribune. Patrick Decuyper, bekend als man van zonnepanelen, de bijna-titel en rode cijfers van Zulte Waregem, gemarchandeer met stamnummers en de wederopstanding van Antwerp, is momenteel de sterke man van KSK Ronse. Na zijn ontslag bij de Great Old probeert Decuyper Ronse naar het profvoetbal te loodsen. De sportieve vooruitgang is er, al miste de club op een haar na de promotie naar de eerste amateurklasse. (NVK)