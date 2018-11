KSK Kieldrecht geeft 2-0-voorsprong uit handen 27 november 2018

Tweede provinciale C

De indrukwekkende zegereeks van huidig lijstaanvoeder en periodekampioen Haasdonk werd zaterdagavond afgebroken door neotweedeprovincialer Kieldrecht, dat op het eigen kunstgrasveld zijn streekgenoot op een 2-2-gelijkspel hield. "Dat is op zich een knap resultaat", meent trainer Tonny Pollet. "Ik vind het wel jammer dat we een 2-0-voorsprong uit handen hebben gegeven. Stefaan Cleys, Yorick Behiels en Jennes Vervaeck waren er alle drie terug bij. Johan Onghena zette Kieldrecht met een afgeweken schot al vroeg op het goede spoor. Diep in de eerste helft moest de bezoekende goalie Van Steen zich een tweede keer gewonnen geven op een stiftbal van de snelle Vervaeck. Het werd zelfs ei zo na 3-0, maar Onghena kon nog afgeblokt worden. Haasdonk kwam heel gedreven uit de kleedkamer en Van den Abeel zorgde vrij snel voor de aansluiting met een onhoudbare knal. De bezoekers bleven pompen en herstelden het evenwicht via Van Acker. In de laatste twintig minuten kregen we het nog moeilijk, maar veranderde er niks meer. Kapitein Behiels liep een spierverrekking op in zijn bil en hij werd een kwartier voor tijd vervangen door Kjell D'Hollander. Net als de geelgeschorste Vervaeck zal Behiels er volgend weekend niet bijlopen in Buggenhout." (VBGB)

