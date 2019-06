Exclusief voor abonnees KSK Heist 0 Antwerp 3 27 juni 2019

00u00 0

Mbokani kwam al eens een kijkje nemen, Bolingi zit nog op de Africa Cup en Owusu is einde contract. Laszlo Bölöni heeft nog geen spits en dus krijgt de piepjonge Ruben Geeraerts voluit zijn kans. Zondag scoorde de 17-jarige aanvaller al in Brasschaat en gisteravond legde hij er twee in het mandje tegen Heist. "Ik zag hem vorig jaar al eens aan het werk", zei Bölöni. "Hij bevestigt wat ik toen zag. Hij scoort nu twee keer, maar de mooiste maakte hij zondag al. Of hij mee op stage mag? Ja, maar hij niet alleen." Geeraerts maakte twee jaar geleden de overstap van Kapellen naar Antwerp en zet nu zijn eerste stapjes in het eerste elftal. "Ik leer enorm veel bij en probeer heel hard mijn best te doen. De trainer zal wel beslissen. Vandaag vernemen we wie er mee op stage mag. Ik hoop er natuurlijk wel op. Ik krijg die kans en dan moet je ze pakken. Dit is al mooi. Het is mijn kinderdroom om ooit de stap naar de A-kern te zetten." (SJH)

