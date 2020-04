Exclusief voor abonnees Kruisweg zonder pelgrims in Jeruzalem 11 april 2020

De aartsbisschop in Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa, heeft de 'Via Dolorosa' of kruisweg gisteren afgelegd zonder pelgrims. Normaal gezien staan langs de verschillende staties van Christus' lijdensweg duizenden toeschouwers, maar dat kon deze Goede Vrijdag niet door het coronavirus. Pizzaballa legde de kruisweg af met drie metgezellen en hield halt aan de Heilige Grafkerk voor een kort gebed. De kerk is gesloten voor het publiek, ook door corona. De Heilige Grafkerk staat op de plaats waar Christus volgens de overlevering gestorven en weer verrezen zou zijn. Ze geldt als één van de meest heilige plaatsen van het christendom en is traditioneel het centrum van de feestelijkheden rond Pasen. (LB)