Kruispunt dicht na ongeval met vier doden

Het kruispunt op de N49 in Adegem waar vier doden vielen uit dezelfde familie, gaat in oktober definitief dicht. Je zal er enkel nog rechtdoor kunnen rijden en niet meer afslaan. Een vrachtwagen reed er op 31 juli in op een file aan het verkeerslicht. Een moeder van 60, haar dochter van 37 en twee kindjes van 3 kwamen om. De gemeentebesturen uit de buurt zaten gisteren samen met het Agentschap Wegen en Verkeer en op dat overleg werd beslist om het kruispunt definitief af te sluiten.

