Exclusief voor abonnees Kruispunt aan De Pluim wordt heraangelegd 30 oktober 2019

00u00 0

Vanaf 4 november starten in opdracht van Intercommunale Leiedal voorbereidende werken op de gewestweg N391 Oudenaardsesteenweg, ter hoogte van bedrijvenzone De Pluim in Zwevegem. Er wordt een tijdelijke werfweg aangelegd om de hinder te beperken wanneer het kruispunt zelf heraangelegd zal worden. De voorbereidende werken zullen twee weken duren. De heraanleg van het kruispunt is voorzien vanaf begin volgend jaar. De voorbereidende werken om die tijdelijke werfweg aan te leggen, gebeuren naast de N391. Op de N391 is er dan enkel verkeer mogelijk in de rijrichting van het kanaal. Verkeer in de andere rijrichting moet omrijden langs de Kanaalstraat richting R8. Deze werken zullen vermoedelijk tot 15 november duren. Enkel het fietspad langs de N391 aan de kant van Evolis blijft toegankelijk voor fietsers en dit in twee richtingen. In januari 2020 starten dan de werken voor de heraanleg van het kruispunt. Van zodra die werken starten wordt er opnieuw eenrichtingsverkeer ingevoerd op de N391 in de rijrichting van het kanaal. Dit verkeer kan ter hoogte van de werken over de tijdelijke werfweg. Het verkeer in de andere rijrichting volgt de omleiding langs de Kanaalstraat richting R8. Tijdens deze werken is geen fietsverkeer mogelijk op de N391 ter hoogte van De Pluim. Fietsers worden omgeleid via de bedrijventerreinen De Pluim en Evolis.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu