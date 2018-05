Kruidvat-moeder start online apotheek 29 mei 2018

Gezondheidsretailer A.S. Watson, het moederbedrijf van Kruidvat en ICI Paris XL, is gestart met een online apotheek: PharmaXpert.be. Zo wil het bedrijf ook in ons land voorschriftvrije geneesmiddelen kunnen aanbieden. "Gezondheid wordt voor steeds meer consumenten een belangrijk thema, in onze Kruidvat-winkels en online", legt CEO Gerard van Breen uit. In Nederland verkoopt A.S. Watson dat soort eneesmiddelen al ruim veertig jaar in haar Kruidvat-filialen en -webshop. Maar in België mag dat niet in een drogisterij. Daarom richt de retailer nu een eigen online apotheek op, met echte apothekers die de bestellingen controleren. Naast bekende merken als Dafalgan en Aspirine zal PharmaXpert.be ook een selectie van Kruidvat-producten aanbieden. De online apotheek beweert dat bovendien te doen aan een "voordelige" prijs. PharmaXpert.be zal de concurrentie moeten aangaan met een hele resem andere online apotheken actief in ons land, waaronder NewPharma, Farmaline en PharmaClic, die allemaal beweren 20 à 25% goedkoper te zijn dan traditionele apotheken.

HLN