Kruidvat gaat veganistisch voor de huid 09 juni 2018

Met hun nieuwe lijn Kruidvat Natures speelt de drogisterijketen in op de vraag naar natuurlijke verzorgingproducten. De acht producten zijn veganistisch en vrij van synthetische kleur- en geurstoffen, bewaarmiddelen, siliconenolie en minerale olie. Wat er dan wel in zit? Een combinatie van plantaardige en biologische ingrediënten zoals amandelolie in de dag- en nachtcrème voor de gevoelige huid, bio-melisse en bio-toverhazelaar in het reinigingswater, bio groene thee en aloë vera in de hydraterende verzorgingsproducten én avocado-olie en sheabutter in de anti-rimpelcrème. (KM)

