Exclusief voor abonnees Krotbazenfamilie Appeltans kapt 100-jarige eiken zonder vergunning 03 maart 2020

In een park in het Limburgse Kortessem zou de familie Appeltans 100 jaar oude eikenbomen gekapt hebben zonder toelating. Het park hoort bij het kasteel Jongenbos, die beide beschermd zijn. Maar onlangs werden er enkele oude bomen gekapt waarvoor geen toestemming was gegeven. Daarnaast werd er een houtkant van 400 meter lang gelijkgemaakt met de grond. De eigenaar van dat bos is Manu Appeltans, de zoon van Arnold Appeltans, lid van de familie die vervolgd wordt voor huisjesmelkerij in Leuven. Eerder werden ze al veroordeeld voor soortgelijke feiten in Hoeselt.

