Kroonprinses van de harten De 100 Belgen van 2019 | 8 Prinses Elisabeth 28 december 2019

00u00 0

Er zijn vele wandelgangen in een koninklijk paleis en de voorbije jaren zoemde daar geregeld de naam van kroonprinses Elisabeth rond. Zij zou de grote troef in wording zijn voor onze monarchie. Dit jaar stapte Elisabeth in de schijnwerpers. Het 'echte vrouwtje' zoals haar vader haar nogal onbeholpen bestempelde vlak na haar geboorte is een innemende, gracieuze jonge vrouw van 18 geworden. Het goede dat er over de kroonprinses de ronde deed, maakte ze schijnbaar moeiteloos waar. Met veel empathie en op haar hippe sneakers pakte Elisabeth iedereen in op een Unicef-missie. Een paar maanden later kreeg ze in de statige troonzaal van het paleis het Grootlint van de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in ons land, opgespeld. Met haar warme glimlach, haar présence in dat sobere Natan-jurkje en vooral haar vlekkeloze toespraak won Elisabeth vele harten. "Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen - en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen." (SSB)

