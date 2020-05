Exclusief voor abonnees Kroonprinses Elisabeth wordt soldaat 20 mei 2020

Prinses Elisabeth (18) gaat onder de wapens. Op 31 augustus start ze als leerling-officier aan de Koninklijke Militaire School (KMS). De kroonprinses moet dan meteen op kamp. Gedurende vier weken krijgt ze een initiatie waarbij ze onder meer leert kaartlezen en schieten. Omdat het een intensieve en zware opleiding is, is Elisabeth nu al aan het trainen. Ze zal in principe enkel het eerste jaar van de masteropleiding volgen en daarna verder studeren aan een burgeruniversiteit. Aan de KMS krijgt ze geen voorkeurbehandeling. Ze moet elke dag om 6 uur op, krijgt les van 7.45 tot 18 uur, heeft één avond per week vrij en mag enkel in de weekends naar huis. De prinses zal ook - samen met de andere leerling-officieren - meermaals op kamp gaan. (PhG)

