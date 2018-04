Kroon bekent dopinggebruik 25 april 2018

De Nederlandse ex-wielrenner Karsten Kroon geeft toe doping te hebben gebruikt tijdens zijn carrière. Kroon (42) was zeventien jaar prof, reed voor Rabobank, CSC/Saxo Bank en BMC en won onder meer een rit in de Tour (2002) en twee keer Rund um den Henninger Turm (2004, 2008). Het was het AD dat het dopinggebruik van Kroon blootlegde in gesprekken over een mogelijke rol als analist bij de krant. Later bevestigde hij het verhaal tegenover het Nederlandse persagentschap ANP. "Ook ík heb gedurende een korte periode in mijn carrière mijn toevlucht genomen tot doping. Dat spijt me. Ik draag er de volledige verantwoordelijkheid voor. Ik wilde alle schijn vermijden dat ik zou bekennen omdat ik er zelf beter van word", klinkt het.

