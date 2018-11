Kroatië wint laatste Davis Cup (in deze versie) 26 november 2018

Marin Cilic (ATP 7) schonk via een 7-6, 6-3, 6-3-zege op Lucas Pouille (ATP 32) Kroatië de 3-1 en een tweede Davis Cuptitel. In het Stade Pierre Mauroy van Lille kregen 27.000 Fransen zaterdag nog een beetje hoop op een comeback van de jongens van kapitein Yannick Noah na de overwinning in het dubbelspel van het duo Mahut-Herbert, maar gisteren werd al snel duidelijk dat Cilic, en de hele Kroatische ploeg eigenlijk, simpelweg beter was. Het is na die van 2005 de tweede Kroatische titel en de laatste ook in deze versie van de Davis Cup. Vanaf volgend jaar wordt er een eindtoernooi gespeeld met achttien landen in Madrid. Voor Cilic was het een bijzonder moment: twee jaar geleden verloor hij in eigen huis de beslissende wedstrijd van Juan Martin Del Potro. Gisteren had hij zijn revanche mooi beet. "De ploeg heeft mij de kans gegeven om twee jaar na datum toch nog de titel te winnen", zei de Kroatische reus. Voor Pouille was het allemaal iets minder leuk. Nadat hij vorig jaar nog de 3-2 op het bord zette tegen de Belgen voor een tiende Franse triomf waren er nu enkel maar bittere tranen voor hem weggelegd. (FDW)

