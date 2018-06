Kroatië stuurt Kalinic naar huis omdat hij niet wil invallen 19 juni 2018

Nikola Kalinic is weggestuurd bij de Kroaten. Dat besliste zijn bondscoach Zlatko Dalic nadat de aanvaller van Fiorentina weigerde om in te vallen tegen Nigeria. "Kalinic warmde tijdens de tweede helft op, maar zei dat hij niet klaar was om in te vallen", aldus Dalic. "Hetzelfde gebeurde in de oefenmatch tegen Brazilië en ook op training was hij niet 100%. Ik heb fitte spelers nodig, daarom deze beslissing." Kalinic vertrok intussen al terug naar huis, de Kroaten mogen geen vervanger oproepen.

HLN