Kroatië onderuit in Hongarije 25 maart 2019

De WK-terugval van Kroatië blijft duren. In november degradeerde de vicewereldkampioen naar divisie B van de Nations League en ook in de EK-kwalificatiecampagne loopt het nu bijzonder stroef. Tegen Azerbeidzjan kon het vorige week maar nipt winnen, maar in Hongarije gingen de Kroaten gisteren onderuit. Ondanks een vroege voorsprong incasseerde het nog twee treffers - beide keren maakte Lovre Kalinic (ex-Gent) geen zekere indruk. In dezelfde groep vierde Wales met 1-0 tegen Slowakije. Anderlecht-verdediger Lawrence speelde de volledige partij.

