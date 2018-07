Kroatië gelooft in finaleplaats 06 juli 2018

00u00 0

Kroatië leeft op hoop. Modric en co willen beter doen dan de generatie van 1998 die op het WK in Frankrijk toen derde werd. "We respecteren de generatie van 1998", vertelde Dejan Lovren, de verdediger van Liverpool gisteren op een persconferentie. "Ze hebben de lat heel hoog gelegd voor toekomstige generaties. Ons huidige team is zeer sterk. We geloven erin dat we de finale kunnen halen." De Kroaten nemen het in de kwartfinale op tegen gastland Rusland. (KDZ)