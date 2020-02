Exclusief voor abonnees Krmencik stelt teleur, maar is toch beslissend 06 februari 2020

De 'blind date' met Dennis was geen liefde op het eerste gezicht, toch stapte Michael Krmencik ondanks een bleke prestatie met een goed gevoel op de spelersbus. Clement gunde de Tsjech zijn eerste basisplaats, de international bedankte met een bijna-doelpunt. Mechele nam het zekere voor het onzekere en duwde de goeie kopbal van Krmencik nog over de doellijn, een goal die eigenlijk op naam van de Tsjech had mogen staan. Na zijn wisselvallig presteren tegen Antwerp leverde Krmencik een heel bleke eerste helft af. Wél was hij beslissend met zijn kopbal richting de tweede paal, een goal die Club uiteindelijk - samen met de winner van De Ketelaere - de finale opleverde. Dat hij nog geen week in België is, zijn natuurlijk wel verzachtende omstandigheden. (TTV)

