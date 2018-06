Kritiek uit eigen rangen voor 'kinderkampen' Trump Elke 2 seconden slaat iemand op de vlucht 19 juni 2018

00u00 0

Amerikaans president Donald Trump krijgt steeds meer kritiek op zijn migratiepolitiek, nu al meer dan tweeduizend minderjarigen gescheiden zijn van hun ouders omdat die illegaal de grens zijn overgestoken. Aangezien er niet genoeg opvang is voor de kinderen, blijven ze vaak dagenlang in processing centers zitten. Daar worden zij bij elkaar gedreven in kooien en liggen ze op dunne matrassen, met een vel aluminiumfolie als enige bron van warmte. Niet alleen de oppositie verzet zich luidkeels. Ook een invloedrijke evangelist die geldt als medestander van Trump noemde de aanpak al "beschamend". En zelfs first lady Melania roept op tot "een beleid met een hart".

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN