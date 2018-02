Kritiek op leestest tegen de tijd: "Klok kan jonge lezertjes helpen... of om zeep helpen" Celien Moors

03 februari 2018

00u00 1 De Krant Zo snel mogelijk woorden of teksten lezen, met zo weinig mogelijk foutjes: met dat systeem bepalen heel wat scholen het leesniveau. Maar daar komt steeds meer kritiek op. "Het zorgt voor meer stress en minder leesplezier." En toch is afschaffen voor onderwijsexperts niet aan de orde.

Ouders kennen het maar al te goed: het leesniveau waarmee je kind in de lagere school meermaals thuiskomt, en het gevoel dat daarbij hoort - bleef hij steken, of sprong hij een niveautje hoger? Al jaren nemen verschillende scholen daarvoor een AVI-toets af, een afkorting voor Analyse Van Individualiseringsvormen. Dat systeem werd al in de vroege jaren 70 ontwikkeld in Nederland. Teksten worden ermee op hun moeilijkheidsgraad beoordeeld, leerlingen op hun technisch leesniveau. Met de chronometer onder tafel moet een kind een tekst zo snel mogelijk aflezen, en dat met zo weinig mogelijk fouten - of hij nu begrijpt wat er staat of niet. Ook uitgeverijen stapten mee aan boord, met labels op hun boek om aan te geven of een kind het niveau aankan of niet.

Dictatuur

Maar recent onderzoek legde een pijnlijke realiteit bloot bij de kinderen van onze basisscholen: slechts een kwart gaf aan écht graag te lezen. Vooral een heikel punt in Vlaanderen en Nederland, de plekken waar de AVI-toetsen ingeburgerd zijn.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN