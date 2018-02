Kritiek op film Clint Eastwood over Thalys-aanslag niet mals 21 februari 2018

00u00 0

Clint Eastwood (87) gaat met pensioen. Vanaf vandaag is zijn laatste film in de cinema te zien. 'The 15:17 to Paris' gaat over de mislukte Thalys-aanslag uit 2015, met de echte helden van toen in de hoofdrol. Helaas is de kritiek niet mals. Zijn opzet was nochtans gewaagd en spraakmakend. Regisseur Eastwood vroeg de helden die de terreurdaad verijdelden om zichzelf te spelen. Maar daar wringt het schoentje net, volgens recensenten. De 'acteerprestaties' van de drie Amerikanen zijn ondermaats. De Britse krant 'The Guardian' is snoeihard en noemt de film "een bizarre, saaie en dramatisch lome film waarin de personages tot op het einde onduidelijk blijven". Volgens het Amerikaanse blad 'Entertainment Weekly' "zetten de acteurs het verhaal zo nep neer dat het ironisch en afleidend wordt". 'The Toronto Star', de grootste krant van Canada, vat het als volgt samen: "De drie hoofdrolspelers hadden nog nooit geacteerd en kunnen het nog steeds niet." (ARo)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN