Kritiek op Australische premier zwelt aan

De kritiek op Scott Morrison, premier van Australië, zwelt aan na zijn afwezigheid tijdens de verwoestende bosbranden in het land. Op de populaire muziek-app TikTok zijn onder de hashtag #scomo al meer dan een miljoen video's verschenen waarin met hem de draak gestoken wordt. Ook vorige week al werd fel tegen Morrison geprotesteerd. Die vertrok vorige week met zijn gezin op vakantie naar Hawaï terwijl in het hele land bosbranden woedden en het nooit heter was. "Met de wijsheid van nu had ik een andere beslissing genomen", excuseerde Morrison zich. "Maar als je je kinderen iets belooft, wil je je daaraan houden. Ik weet zeker dat mensen dat begrijpen." Toch blijven veel Australiërs - vooral jongeren - woedend. Morrison wordt verweten veel te weinig te doen aan de klimaatverandering. Bij de branden zijn intussen al 900 huizen verwoest. 9 mensen kwamen om. (FT)

