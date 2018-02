Kristoff wint, zieke Armée past 22 februari 2018

Alexander Kristoff zit in 'winning mood'. Na de slotrit van de Ronde van Oman won de Europese kampioen nu ook de openingsetappe van de Ronde van Abu Dhabi. In een langgerekte spurt haalde hij het vóór Guardini, Ewan en Viviani. Zo draait Kristoffs 'Fake February Tour', die hem een maand in het Midden-Oosten houdt en doet passen voor het Vlaamse openingsweekend, stilaan uit op een succes. "Mijn manier om op te bouwen richting klassiekers", lacht de Noor. "Ik kom meestal heel goed uit een grote ronde."