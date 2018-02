Kristoff stelt ritzegerecord scherper 19 februari 2018

De kop is er dan toch af voor Alexander Kristoff. De Europese kampioen won voor de derde keer op rij op Matrah Corniche en stelde zijn ritzegerecord in de Ronde van Oman (acht stuks) scherper. "In de voorbije sprints in Dubai en Oman liep er altijd wel iets mis", aldus de 30-jarige Noor. "Een teammeeting, zondagmorgen, deed wonderen."

