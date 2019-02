Kristoff maakt kennis met schijfremmen, Lutsenko eindwinnaar 22 februari 2019

00u00 0

De Kazach Alexey Lutsenko is zoals verwacht eindwinnaar in de Ronde van Oman. In de slotrit met aankomst op Matrah Corniche veranderde het klassement niet meer. De Italiaan Giacomo Nizzolo won de massasprint voor Colbrelli en Ballerini.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN