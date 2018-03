Kristoff: "Ik denk dat ik hersteld ben" 15 maart 2018

Alexander Kristoff wil Milaan-Sanremo net als in 2014 winnen. De Noor werd in Parijs-Nice teruggeslagen door gezondheidsproblemen, maar weet zeker dat hij er weer zal staan in 'La Primavera'. "Ik denk dat ik weer hersteld ben. Ik heb Milaan-Sanremo altijd al een boeiende koers gevonden en de aantrekkingskracht is enkel toegenomen sinds ik er heb gewonnen." Kristoff krijgt Bystrom, Consonni, Marcato, Swift, Troia en Ulissi in steun. (TLB)