Kristof Terreur vanaf nu ook expert voor VTMNIEUWS 28 december 2018

00u00 0

Bij HLN hoefde u de voorbije jaren niks te missen over de Belgen in de Premier League. Onze journalist Kristof Terreur groeide uit tot een autoriteit over het Kanaal. Sinds gisteren deelt hij zijn expertise ook bij VTMNIEUWS. "Nu de redacties van HLN en VTMNIEUWS veel nauwer gaan samenwerken, zijn we zeer blij dat ook wij Kristof kunnen inschakelen als expert", aldus Michiel Ameloot, Chef Sport bij Medialaan. "Hij zal op regelmatige basis opgevoerd worden en een echte meerwaarde betekenen voor onze verslaggeving." (VDVJ)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN