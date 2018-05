Kristof Hoornaert juryvoorzitter Taste of Europe-competitie 31 mei 2018

De Taste of Europe-competitie van Filmfestival Oostende schenkt aandacht aan Europese films die in eigen land grote successen boeken, maar nooit de Belgische zalen bereiken. Jaarlijks kiest een publieksjury, onder voorzitter van een bekende filmprofessional, de winnaar. Dit jaar mag de Oostendse regisseur Kristof Hoornaert de jury voorzitten. Hij gaat als regisseur voor uitdagende cinematografische keuzes en onderwerpen. Zo brengt hij het leven en de wereld op een unieke manier in beeld. Zijn eerste kortfilm, Kaïn, werd genomineerd voor een Gouden Beer in Berlijn. Ook de andere twee kortfilms uit zijn trilogie, The Fall en Empire, werden geselecteerd voor verschillende nationale en internationale filmfestivals. Vorig jaar maakte hij zijn langspeeldebuut Resurrection. Het Capri-Hollywood-filmfestival in Italië bekroonde hem hiervoor als 'Breakout Director of the Year'. Het festival zoekt ook filmliefhebbers die graag deel willen uitmaken van de jury. Alle info vind je op www.filmfestivaloostende.be. (LBB)

