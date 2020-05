Exclusief voor abonnees Kristof De Leeuw (30) uit Zarlardinge verkoopt dames- en seniorenkleding 06 mei 2020

"Voor de textielhandel kon de lockdown niet slechter vallen, pal in de start van ons seizoen. De meeste aankopen waren net gedaan of lopende", zegt Kristof, die als derde generatie Kleding De Leeuw uitbaat en markten doet in Oost-Vlaanderen en aan de kust. Hij pleit voor een trage heropstart. "Ik weet dat de verkoop flauw zal zijn en dat er geen stormloop volgt, maar we hebben met z'n allen zes weken lang andere gewoontes gecreëerd. De supermarkten zijn heer en meester geworden - ze bepalen alles. Ik vind dat oneerlijke concurrentie, want er wordt niet met dezelfde wapens gestreden. Veel collega's met een voedingskraam vragen zich ook af waarom zij niet mochten starten. Het is een gemiste kans. Een collega van me zei: 'De markt is de grootste speciaalzaak.' Elke marktkramer is een specialist in zijn vak. Dat is onze sterkte. Bovendien: het is toch veiliger om in de buitenlucht te winkelen? Ik denk dat kleinere markten ook heel makkelijk te controleren vallen." Kristof verkoopt normaal ook kledij, pyjama's en ondergoed in woonzorgcentra en wordt nu dus dubbel zo hard getroffen. "Ik verwacht niet dat ik dit jaar nog naar een rusthuis kan met mijn assortiment. Ik heb getwijfeld om een webshop te beginnen, maar mijn cliënteel is voornamelijk 65-plus. Zij vragen me weleens op Facebook of ze online kunnen bestellen, maar laten uiteindelijk weten dat ze liever langskomen 'als alles achter de rug is'. Ze willen advies, willen kunnen passen."

