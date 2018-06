Kristinsson gelooft in nieuwe stunt 16 juni 2018

Runar Kristinsson (48) stapte gisteren op het vliegtuig naar Moskou om voor zijn vaderland te supporteren. Hij gelooft dat IJsland straks opnieuw een goed figuur slaat in Rusland. "We kunnen opnieuw een knappe prestatie neerzetten", meent Kristinsson. "De sleutel tot ons succes is het elftal. Iedereen moet zwoegen. Op die manier zie ik ons tegen Argentinië een puntje halen." (SJH)