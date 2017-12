Kristina (11) krijgt rapport in terugkeerhuis Redactie

Voor de amper elfjarige Kristina en haar gezin uit Eeklo zijn het allesbehalve warme feestdagen. Vorige week werd de familie met een combi weggevoerd naar het terugkeerhuis in Tubeke, waar het nog zeker een week bang afwachten is voor een beslissing over hun uitwijzing naar Armenië. De familie woont al negen jaar in Eeklo. "Dit is traumatisch voor zo'n kind", foetert Kristina's leraar Geert Faes. "Net nu, in de kerstperiode en De Warmste Week, waarin we onszelf zo roemen om solidariteit en menselijkheid, wordt dat meisje weggerukt uit haar biotoop. Ik spreek me niet eens uit over de beslissing of wetgeving, maar de manier waarop en de timing zijn onmenselijk. Heel wat bevoegde instanties sluiten in deze periode." Bij de dienst Vreemdelingenzaken was niemand te bereiken, net als bij staatssecretaris Francken, die zich niet wil uitspreken over individuele dossiers.

