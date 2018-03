Kristien Maes is rond met haar 'naamgenotentour' 08 maart 2018

De immer sympathieke Kristien Maes (38) zoekt vanavond voor het laatst een naamgenoot op in 'Iedereen beroemd'. Voor de rubriek 'Kristien Maes' interviewde ze in het hele land vrouwen met haar eigen naam. Het waren er meer dan honderd, en die verzamelt de presentatrice nu in haar 'Grote Kristien Maes Boek'. De rubriek viel enorm in de smaak bij de kijkers. Met vragen als 'wat wilde je vroeger worden?', 'wat staat er op je bucketlist?' en 'wat moet je echt eens afleren?' kwamen er telkens interessante verhalen naar boven. Eerder had Maes al een rubriek in 'Iedereen beroemd' waarin ze op zoek ging naar mensen die vriend met haar wilden worden op Facebook.