Kristel Verbeke duikt in 'Kinderkopkes' 30 januari 2018

00u00 0

Vanaf maandag 19 februari presenteert Kristel Verbeke 'Kinderkopkes', haar eerste eigen programma op Eén. Daarvoor duikt ze onder in de leefwereld en gedachten van jongens en meisjes tussen 9 en 13 jaar oud. Kristel praat met hen over wat hen echt bezighoudt. Ze hebben het over thema's als geluk, opvoeding, perfectionisme, vooroordelen en verdriet. Nadat ze in 2016 afscheid nam van K3 ging Kristel aan de slag als manager van het meidentrio, maar begon ze ook met televisiewerk. Daarop volgden het Ketnet-programma 'Generatie K' en een zitje in de jury van 'Steracteur Sterartiest'. (KDL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN