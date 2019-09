Exclusief voor abonnees Kris Van Dijck weet vandaag of hij alcoholslot moet installeren 02 september 2019

N-VA-politicus Kris Van Dijck kent vandaag zijn straf voor het ongeval dat hij in de nacht van 2 op 3 juli veroorzaakt heeft in zijn thuisstad Dessel. De 55-jarige burgemeester - en op dat moment kersverse voorzitter van het Vlaams Parlement - knalde er tegen een geparkeerde aanhangwagen. Uit een ademtest, die pas 2,5 uur na het ongeval werd afgenomen, bleek Van Dijck 1,42 promille alcohol in het bloed te hebben. Experts schatten dat dit cijfer op het moment van de feiten tussen de 1,5 en 1,8 gelegen moet hebben. Vanaf 1,8 promille is de rechter verplicht om een alcoholslot op te leggen. "Maar niets bewijst dat hij effectief zoveel gedronken had", zegt advocaat Walter Damen. Toch heeft het parket zo'n slot gevorderd, naast een rijverbod van 15 dagen en een boete van 1.600 euro. "Mijn cliënt schaamt zich diep en trekt het boetekleed aan. Hij weet heel goed dat hij een fout begaan heeft en zal de gevolgen dragen", aldus nog Damen. (CMG)

