Kris Van Dijck: “Glaasje te veel op is geen criminele daad” NIEUWE VOORZITTER VLAAMS PARLEMENT VEROORZAAKT ONGEVAL MET 1,42 PROMILLE BJM

08 juli 2019

05u00 3 De Krant Het rijbewijs van Kris Van Dijck (55), de voorzitter van het Vlaams Parlement, is ingetrokken nadat hij 's nachts in Dessel inreed op een aanhangwagen. Bij controle had hij 1,42 promille alcohol in zijn bloed. "Ik schaam me diep. Dit had nooit mogen gebeuren."

Rijden met minstens één glas te veel op: Kris Van Dijck zegt dat het hem nooit nog zal overkomen. "Ik weet niet waar mijn verstand zat", vertelde hij gisteren over zijn brokkenparcours van vorige week woensdag. Even na 3 uur 's ochtends reed de N-VA'er in 'zijn' Dessel - Van Dijck heeft daar als burgemeester al 12 jaar een absolute meerderheid - tegen een geparkeerde aanhangwagen in de Koolvenstraat - een kaarsrechte weg die 's nachts degelijk verlicht is. Zijn Audi Q5 met P-nummerplaat kon nadien vooruit noch achteruit.

'Just' erboven

De klap wekte de eigenaar van de aanhangwagen. "Ik ken die mensen vrij goed", zegt Van Dijck. "De man had de politie al gebeld. Even later stonden ze daar al." Omdat Kris Van Dijck als burgemeester ook aan het hoofd staat van de lokale politie, werd uiteindelijk een patrouille van de nabijgelegen politiezone Geel opgetrommeld. "Om elke schijn van partijdigheid te vermijden", zegt Van Dijck. Volgens hem waren ze snel ter plaatse. "Ik heb moeten blazen. En eerlijk: ik zat er maar just boven. Ik had 0,62." Van Dijck moest dit gisteren ernstig bijstellen. Want op het proces-verbaal staat niet 0,62 promille, maar 0,62 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht. Dat is goed voor 1,42 promille, terwijl maximaal 0,5 is toegestaan. Eén telefoontje naar het parket-generaal en het verdict was bekend: Van Dijck moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren. Zijn wagen werd getakeld, de politie bracht hem naar huis.

Geen criminele daad

"Mijn vrouw was niet thuis. Ze zat met haar dochter in Ibiza. Leentje was kwaad op me toen ze 't nieuws vernam", zegt Van Dijck. "En terecht. Ik ben ook kwaad op mezelf dat ik achter het stuur kroop." Van Dijck benadrukt dat hij er een lange werkdag had opzitten. "Dinsdag verliet ik pas vlak voor middernacht het gemeentehuis. Mijn collega-raadsleden wilden nog iets drinken. Ik ben nog even mee binnen geweest in café Plexat. Het was gezellig." Van Dijck zegt dat hij enkele wijntjes dronk. Getuigen hoorden en zagen de politicus vlak voor hij naar huis vertrok nog 'I did it my way' van Frank Sinatra zingen door de micro. "Tja. Da's waar", zegt Van Dijck. De politicus benadrukt dat hij dacht dat hij nog in staat was om te sturen. "Ik dacht: het is niet ver, amper 1 kilometer. En ik ben vertrokken. Ik moet even niet aandachtig zijn geweest. Of ingedommeld. Stom, stom, stom. Ik schaam me diep. Dit had werkelijk nooit mogen gebeuren."

Kris Van Dijck zei gisteren dat hij de partij zelf al op de hoogte bracht van het ongeval. Sancties verwacht hij niet. Hij is momenteel maar voorlopig voorzitter van het Vlaams Parlement. De toekomstige regering kan nog een andere voorzitter aanduiden. "Ik had wel een glaasje te veel op, maar ik heb nu ook geen criminele daad gepleegd", verweert Van Dijck zich. "Want de verzekering betaalt alle schade netjes terug. Als ik écht een dronkaard was, hadden die er toch hun handen van afgetrokken, zeker?"

Bij N-VA stellen ze de positie van Van Dijck voorlopig niet in vraag. "Er is sprake van onaanvaardbaar gedrag en ik minimaliseer niets. Als hierover vragen zijn in het Vlaams Parlement, zal Kris daarop antwoorden", zegt ondervoorzitter Lorin Parys. Hij had een gesprek met Van Dijck, die belooft zijn vergoeding van parlementsvoorzitter van deze maand door te storten aan een fonds voor verkeersslachtoffers. "Gelukkig ziet hij zijn schuld in. Dat is een goede zaak."