Kris Smet stopt op 1 juli als schepen 16 juni 2018

Kris Smet stopt op 1 juli als gemeenteraadslid en schepen in Kruibeke. Hij neemt deze beslissing omwille van zijn drukke professionele verplichtingen. Om dezelfde reden had hij eerder ook al beslist om zich niet meer verkiesbaar te stellen op de kartellijst SamenVoorKruibeke. Burgemeester Jos Stassen omschrijft Kris Smet als een gewaardeerde collega waarmee hij altijd goed heeft kunnen samenwerken. "We willen Kris danken voor zijn inzet en het vele werk dat hij heeft verricht in de gemeenteraad en het college. Met hem was het altijd lachen naast hard werken. Hij zorgde voor een aangename sfeer, maar ook zijn deskundigheid in zijn dossiers werd vaak geapprecieerd. Kris heeft zwaar ingezet op financiële transparantie en dito evenwicht. Hij heeft het energiebeleid uitgerold en staat mee aan de basis van een doorgedreven digitalisering en het papierloos werken. We wensen hem alle succes met zijn professionele carrière." Na bijna 12 jaar in de gemeenteraad zal Kris vervangen worden door Nadia Othman (40 jaar) uit Rupelmonde. Als lid van het directiecomité van het AGB zal Kris vervangen worden door schepen Tina Van Havere. Als schepen wordt hij voor de korte resterende periode niet vervangen. Op de volgende zitting van het college zullen zijn bevoegdheden herverdeeld worden. (PKM)

