Kris Princen wordt recordhouder in de rally van Haspengouw 25 februari 2019

00u00 0

Autosport

Kris Princen heeft in een VW Polo R5 van BMA de rally van Haspengouw gewonnen, de openingswedstrijd van het Belgian Rally Championship. Princen had 17,6 seconden voorsprong op merkgenoot Cédric Cherain (VW Polo R5). Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5) eindigde derde. Patrick Snijers, ook in een VW Polo R5 van BMA, ging vroeg in de wedstrijd in de fout en moest opgeven. Princen begon sterk aan zijn thuisrally. Toen Cédric Cherain in de namiddag bij een schuiver 20 seconden verloor en Vincent Verschueren twee keer lek reed lag de weg naar een vijfde zege in de Haspengouw open.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN