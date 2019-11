Exclusief voor abonnees Kris Princen wint gemakkelijk 12 november 2019

00u00 0

Autosport Rally van Zuid-Limburg

Kris Princen won de Rally van Zuid-Limburg, een thuiszege voor de Truienaar in deze regionale rally. Princen ging onmiddellijk sterk van start en nam de leiding vanop de openingsproef in Niel. Enkel Piet Van Hoof, in zijn Lancer Evo IV Gr.A kon de Fabia R5 van Princen de besttijden ontzeggen op de proeven drie en zes. Bernd Casier won de laatste proef van de dag. Maar de hegemonie van Kris Princen en Pieter Kaspers werd nooit bedreigd. Piet Van Hoof, naast Max Jacobs werd derde en hij hield een vloot aan R5 af, waaronder Bernd Casier (Ford Fiesta R5), uiteindelijk derde. Steve Matterne strandde aan de voet van het podium met zijn Fiesta R5, Tuur Van den Abeele (ook al op Fiesta R5) eindigde als vijfde. Jan Jacobs zette zijn vertrouwde Evo VII op de zesde stek en Jimmy D'Hondt toonde zich op zijn gemak voor zijn debuut in de Fabia R5 met een top tien. (JCA)

