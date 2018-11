Kris Peeters 23 november 2018

Als Europese lijsttrekker voor CD&V zal Kris Peeters op één been verkozen worden met 800.000 stemmen. De 800.000 Arco-spaarders zullen hun geld snel terugzien als hij aan de Europese knoppen zit. Na zijn korte doortocht in Antwerpen kan Peeters zijn vuilniszakken weer buitenzetten voor zijn villa in z'n vertrouwde Puurs.

Hilaire Mondelaers, Genk

