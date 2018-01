Kris Peeters zet procedure tegen Ryanair stop: "Luchtvaartmaatschappij heeft z'n lesje geleerd" Dieter Dujardin

22 januari 2018

00u00 1 De Krant Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) ziet af van verdere juridische stappen tegen vliegmaatschappij Ryanair. Het bedrijf heeft zijn lesje geleerd na de problemen met geschrapte vluchten, concludeert hij uit een doorlichting.

Vorig najaar zette de Ierse lagekostenmaatschappij honderdduizenden reizigers in de kou door de ene na de andere vlucht te annuleren vanwege een tekort aan piloten. Volgens Kris Peeters maakte Ryanair zich daarbij schuldig aan een gebrek aan respect voor de klant. Reizigers kregen onvoldoende info over hun rechten bij annulering, informatie werd niet in het Nederlands of Frans verstrekt, maar in het Engels, en er waren ook klachten over aangerekende toeslagen om naast elkaar te kunnen zitten in het vliegtuig. De minister dreigde met dwangsommen als Ryanair niet ingreep, ging het gesprek aan met CEO Michael O'Leary en beval een onderzoek door de economische inspectie. Dat alles lijkt nu een bevredigend resultaat op te leveren.

"Ryanair heeft publiek zijn fouten erkend, alle klagers vergoed, de toegang tot het klachtenformulier verbeterd en de communicatie rond annuleringen bijgestuurd. Daarnaast werden vorig jaar bijna 1.000 nieuwe piloten aangeworven, bij de dienst die de vluchtplanning doet is de personeelsbezetting quasi met de helft verhoogd. Kortom: het bedrijf heeft zijn lesje geleerd, maar we moeten waakzaam blijven. Daarom wordt de lopende gerechtelijke procedure tegen Ryanair stopgezet. Komen er weer nieuwe klachten, dan kan de vordering automatisch weer geactiveerd worden", aldus het kabinet-Peeters. (DDW)