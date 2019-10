Exclusief voor abonnees Kris Peeters woont weer in Puurs 22 oktober 2019

Zelden was er zoveel te doen om de verhuizing van een politicus als om die van Kris Peeters. De CD&V'er uit Puurs vestigde zich in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar in Antwerpen, om het op te nemen tegen burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die noemde Peeters en z'n vrouw "passanten", die slechts in de stad waren neergestreken om hem "te koeioneren". "Hij huurt hier iets. Dat appartement is een buitenverblijf, niet zijn thuis." Peeters ontkende met klem. Begin deze maand is hij evenwel opnieuw naar Puurs verhuisd. "Om familiale redenen", zegt hij in Knack. "Mijn echtgenote heeft daar een belangrijke stem in gehad. De huur van ons appartement in Antwerpen is stopgezet." (IVDE)