Kris Peeters onderzoekt 1+2-stunt Albert Heijn 07 februari 2019

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) heeft de Economische Inspectie de opdracht gegegeven om de nieuwste promotie van Albert Heijn te onderzoeken. De supermarktketen pakt deze week uit met een actie van 1+2 gratis. "De actie van Albert Heijn waarbij drie producten voor de prijs van één worden verkocht, doet vragen rijzen", zegt de minister. "Lage prijzen zijn goed voor de consument, maar het is verboden om met verlies te verkopen. Want dan wordt normale concurrentie onmogelijk gemaakt. Grote spelers kunnen zo de kleintjes wegconcurreren en de markt gaan domineren", stelt hij. Peeters wil weten of het verbod op verkoop met verlies wordt nageleefd en of er sprake is van onredelijke druk tegenover leveranciers. (FrD)

