Kris Peeters incasseert en relativeert: "Oktober is morgen niet"

21 april 2018

00u00 0 De Krant Kris Peeters (CD&V) wil zijn kansen op de sjerp in Antwerpen zelfs niet meer inschatten. Het besef dat de kandidatuur van Aron Berger in zijn gezicht is ontploft, is groot. Maar hij zet door, Kris Peeters (CD&V) wil zijn kansen op de sjerp in Antwerpen zelfs niet meer inschatten. Het besef dat de kandidatuur van Aron Berger in zijn gezicht is ontploft, is groot. Maar hij zet door, zelfs al wordt de Schelde straks zijn Waterloo . "Mocht ik aan mijn ministerpost vasthangen, was ik wel in Puurs gebleven."

Een andere politicus zou gaan uitwaaien in het meest verlaten gat aan de Opaalkust, na zo'n rampweek. Kris Peeters niet. De Antwerpse lijsttrekker loopt morgen de Antwerp 10 Miles, tussen duizenden stadsgenoten die er het hunne van denken.

Legt u het nog eens uit. Had u nu werkelijk gedacht dat u dat zou kunnen verkopen, een kandidaat op een CD&V-lijst die vrouwen geen hand geeft?

"Kijk, wij hebben lang met de joodse gemeenschap gepraat, die met Aron Berger een zeer geëngageerde man naar voren had geschoven. Een man uit een gemeenschap met principes die misschien moeilijk aanvoelen, maar Berger was echt wel bereid uit zijn cocon te treden. Dus ja, ik was ervan overtuigd. Het bewijs: de tekst die hij had opgemaakt voor de persvoorstelling van donderdag. Daarin schrijft hij zwart op wit dat hij van zijn rabbijn de toestemming had gekregen om vrouwen wél een hand te geven. Maar goed: plots lekt via Joods Actueel een verhaal waarin alleen maar op dat handen geven wordt gefocust en zit het spel op de wagen."

"Hadden we nog meer kunnen doen om iedereen mee te krijgen in dit verhaal? Achteraf gezien wel. Ik had dit bijvoorbeeld in de nationale organen kunnen voorleggen, wetend dat wat in Antwerpen leeft anders ligt in de provincies. Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor."

Een lid van een gemeenschap waar het hele leven geregeld is door eeuwenoude gebruiken: kan je zo'n mens wel inschakelen in een 21ste-eeuwse partij? Homoseksuele relaties zijn niet toegelaten volgens hun wetten. U hebt homo's op uw lijst.

"Opnieuw: Aron Berger was echt bereid zijn nek uit te steken. In zijn tekst staat klaar en duidelijk dat hij holebi's respecteert. En dat zijn uitspraken over gemengd onderwijs uit de context waren getrokken. En om te tonen dat respect boven alle gebruiken gaat, was hij bereid vrouwen een hand geven. Maar waar hij geen zin in had, was een mediashow waarbij hij bijna gedwongen zou worden om voor de camera's handen te schudden. Dat zou slecht vallen bij zijn gemeenschap."

