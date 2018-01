Kris Peeters (CD&V) over de week waarin de regering plots wankelde: "Als je blaft, moet je bijten" Redactie

00u00 0 Jan Aelberts De Krant Vicepremier Kris Peeters geeft omfloerst toe dat zijn partij geen punten heeft gescoord door naar het ontslag van Theo Francken (N-VA) te hinten. "Als je blaft, moet je ook bijten, anders blaf je beter niet." Maar hij blijft stoïcijns onder de provocaties van Bart De Wever. "CD&V zal er alles aan doen om de rit uit te doen met de regering-Michel."

Goeiemorgen, sorry voor het wachten. Kom maar mee." Een opvallend opgewekte minister van Werk komt ons zelf halen in de wachtkamer van zijn kabinet, neemt jassen aan, zet stoelen klaar en maakt grapjes. "Ik doe vandaag alles zelf, zal ik koffie maken?" Het past in de goede voornemens die de minister - nieuwe coupe, paar kilo's kwijt - gemaakt heeft. Vanaf 2018 zien we de positivo Peeters, die vol overgave het regeringsbeleid verdedigt, na jaren van... nou ja... veel gekibbel. Maar het nieuwe jaar was nog geen week ver en de nieuwe Peeters moest al toekijken hoe een conflict tussen Wouter Beke (CD&V) en Bart De Wever (N-VA) over het lot van Theo Francken, plots het voortbestaan van de regering onzeker maakte.

Daar stond u dan met uw schone lei.

"Ik had me na het beslechten van de laatste discussies over het zomerakkoord inderdaad voorgenomen om vanaf 2018 voluit de regering te verdedigen. Maar bon, er is daar iets komen tussen fietsen dat een onverwachte dimensie heeft aangenomen. Maar mijn opzet blijft nog steeds om de hervormingen van het zomerakkoord in de schijnwerpers te zetten."

Ik begrijp de houding van uw partij niet goed. De vrijdag voor de kerstvakantie lijkt de rel tussen Francken en de premier afgesloten en dan komt Wouter Beke plots hinten naar een ontslag zonder het echt te vragen. Was dat geen politieke fout?

