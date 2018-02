Kris (45) vroeg rechter zelf om slot: "Zonder alcoholslot rij ik misschien ooit een kind dood" Brecht Herman

10 februari 2018

00u00 0 De Krant Amper 37 Belgen rijden met een alcoholslot. Eén van hen is Kris Cremers (45). Na jaren van drankproblemen, een reeks beschonken ritten en twee ongevallen vroeg hij de rechter zelf om zo'n slot. "Het is een geruststelling dat ik nooit meer dronken kan rijden. Voor mij en voor mijn familie."

Ze zijn zeldzaam, de Belgische automobilisten die moeten blazen in een toestelletje voor ze de motor van hun wagen kunnen starten. Erover praten willen de meesten al zeker niet. Logisch, want op een alcoholslot ben je niet fier. Kris Cremers ook niet, maar hij wil wél als eerste zijn verhaal doen. Omdat hij de voorbije acht maanden helemaal overtuigd geraakt is van het slot in zijn Toyota. "Ze mogen het in elke auto installeren", glimlacht hij, terwijl hij ons meetroont naar een gesprekskamertje in de Archipel in Zoersel, een ziekenhuisafdeling voor wie een drankprobleem heeft of er zoals Kris ooit één had. "Veel kan ik jullie niet aanbieden, want ik ben hier niet thuis." Thuis is enkele kilometers verderop in Vosselaar, waar Kris alleen woont. En waar hij bang is om ten prooi te vallen aan eenzaamheid en de alcohol die daar voor hem bijhoort. "Vorige zomer ben ik mijn vrijwilligersjob in een opvoedingswinkel kwijtgeraakt, omdat het kantoor verhuisde. Bij de VDAB vertelden ze dat ik ten vroegste dit jaar met een tewerkstellingstraject zou kunnen starten. Maar ik weet uit mijn verleden dat het geen goed idee is om vijf dagen per week alleen te zitten, dus heb ik liever hier wat omhanden."

HLN